Inglaterra: Casa de R$ 18,7 milhões por R$ 60/mês; sorteio ajuda hospital

O site britânico Omaze está sorteando uma casa na Inglaterra avaliada em R$ 18,7 milhões. O prêmio inclui ainda um prêmio em dinheiro de R$ 625 mil para ajudar nos custos de manutenção da propriedade.

A casa, chamada de "Cotswold", fica localizada em uma área de grande beleza natural perto de Charlbury, a 120 km de Londres. A propriedade tem mais de 3 mil metros quadrados de gramados e jardins, além de 436 metros quadrados de área construída, com cinco quartos e cinco banheiros.

O vencedor do sorteio também poderá alugar a casa por um valor de R$ 30 mil a R$ 45 mil por mês.

A casa é construída com paredes de pedra e tem um ar de conto de fadas. No entanto, o interior é totalmente moderno, com uma cozinha equipada com eletrodomésticos Gaggenau e uma academia privada com chuveiros.

A arrecadação do sorteio será doada ao hospital infantil Great Ormond, na capital do Reino Unido, para a construção de um novo centro de tratamento de câncer.

O Omaze é uma empresa que usa sorteios para arrecadar dinheiro para instituições de caridade. Os sorteios oferecem prêmios incríveis, como casas, carros, viagens e até mesmo experiências únicas. Para participar de um sorteio do Omaze, você pode se inscrever como assinante ou comprar pacotes de entradas. A assinatura mensal dá a você um certo número de entradas para todos os sorteios do site. Os pacotes de entradas oferecem mais entradas por um preço fixo.

Todos os sorteios do Omaze são exclusivos para cidadãos britânicos.

Para participar, é necessário se inscrever no site do Omaze e fazer uma doação a partir de R$ 62 mensais.

