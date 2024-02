Homem assombra ex-mulher vestido de fantasma

Um homem, de 48 anos, que não aceita o fim do relacionamento, está há várias semanas perseguindo, ameaçando e até agrediu a ex-mulher, em Lecce, na Itália.

O caso é tão assustador que, de acordo com o Today, o italiano até já se vestiu de fantasma para assombrar a vítima.

Apesar de ter ficado provado que o homem perseguia a vítima para todo o lado, "a todas as horas do dia e da noite" e que em certo momento até a agrediu e proferiu ameaças graves, ele foi apenas avisado pelo comissário da polícia para cessar com o comportamento de "assédio".

Só se não cumprir estas instruções é que será detido. O objetivo da advertência é não só, segundo as autoridades, "proteger a vítima" como "permitir ao autor de violência doméstica ser ajudado através dos serviços adequados".