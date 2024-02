Acusado de triplo homicídio na Espanha mata colega de cela na prisão

Um homem acusado de matar três irmãos idosos na cidade espanhola de Morata de Tajuña, localizada a aproximadamente 40 quilômetros de Madrid, teria assassinado seu companheiro de cela na prisão durante a noite de quarta-feira.

Conforme confirmado por fontes da investigação à agência de notícias espanhola Efe, o crime ocorreu no Centro Penitenciário de Madrid VII, conhecido como prisão de Estremera.

O suspeito, identificado como Dilawar Hussain Fazal Choudhary, de 42 anos e nacionalidade paquistanesa, foi admitido no estabelecimento prisional em 24 de janeiro, dois dias após confessar ter matado os três irmãos.

Os corpos de Amelia, Ángeles e Pepe, com idades entre 72 e 79 anos, foram encontrados em 18 de janeiro com queimaduras, sinais de violência e em estado de decomposição. Em tribunal, o suspeito confessou ser o autor do triplo homicídio, alegando que ocorreu em 17 de dezembro com o uso de uma barra de ferro.

De acordo com a imprensa espanhola, Fazal, apelidado de "El Negro", era proprietário de uma loja, para onde as irmãs se dirigiam para enviar dinheiro a supostos namorados norte-americanos, com quem mantinham relacionamentos à distância.

Fontes da investigação sugerem ainda que as irmãs convenceram o paquistanês a emprestar-lhes 30 mil euros com a promessa de pagar em dobro. A dívida nunca foi quitada, e esse teria sido o motivo dos crimes.

