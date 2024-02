Agricultores franceses fazem protesto e bloqueiam banco com estrume

Agricultores franceses continuam seus protestos e, nesta quarta-feira, despejaram esterco em frente a uma agência bancária na cidade de Agen. A ação foi realizada pelo sindicato agrícola francês Coordination Rurale Union Nationale por volta das 8h da manhã, em uma cidade que tem sido palco de vários protestos agrários desde janeiro.

Segundo a BFMTV, o objetivo da ação, de acordo com um membro do sindicato, é criticar a falta de ação do governo. O sindicato planeja bloquear várias agências bancárias (veja o vídeo na galeria acima).

"Exigimos do primeiro-ministro, Gabriel Attal, medidas financeiras diretas, mas nada foi anunciado. Vamos abordar todos os bancos do departamento para expressar a necessidade de recursos financeiros e a importância de nos concederem algum fôlego", declarou um membro do sindicato à estação.

Este sindicato é um dos que prometem manter a pressão sobre o governo francês, cerca de dez dias após o levantamento de bloqueios em várias autoestradas do país.

Ontem, o principal sindicato dos agricultores na França, FNSEA, alertou que os agricultores estão prontos para retomar os protestos se medidas concretas esperadas do governo não forem adotadas dentro de 10 dias.

Leia Também: Um morto, crianças feridas e 3 detidos; o que aconteceu em Kansas City?