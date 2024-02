Mãe pune filho de 7 anos o fazendo ir para casa a pé e depois o atropela

Uma mãe puniu o seu filho de 7 anos por ter problemas na escola, obrigando-o a voltar a pé para casa e, no processo, o atropelou, revela a polícia do Alabama, Estados Unidos.

Agora, a mulher de 27 anos foi acusada de abuso infantil agravado, de acordo com o Miami Herald, que cita os registros da prisão do condado de Marshall.

O menino de 7 anos teve problemas no ônibus escolar na manhã de 8 de fevereiro e não o pegou de volta para casa, explica o chefe de polícia de Boaz, Michael Abercrombie, ao McClatchy News.

A mãe teve então de ir buscá-lo na escola, mas acabou por fazê-lo sair do carro, obrigando-o a caminhar até a casa.

O menino caminhou e correu com a mãe o seguindo com as luzes do carro ligadas e, depois de cerca de dois ou três quarteirões, ela diminuiu a velocidade e a criança estendeu a mão para a maçaneta da porta, provavelmente para tentar voltar para o carro, segundo Abercrombie.

Depois, a mulher arrancou, arrastando a criança para debaixo do veículo.

"Ela pode não ter percebido o que ele estava fazendo [agarrar a maçaneta]", disse Abercrombie.

As autoridades acreditam assim que a mãe atropelou acidentalmente o menino. O menino foi levado ao hospital com escoriações nas costas e na cabeça, disse o chefe da polícia.

