Homem é condenado após agredir a mãe com garfo por causa de celular

Um homem foi condenado a dois anos de prisão por ter agredido a própria mãe com um garfo após uma discussão devido ao volume da música em Landbeach, perto de Cambridge, Inglaterra.

Thomas Walsh, de 39 anos, atacou a mãe depois de ela tirar o seu celular porque a música a estava incomodando. De acordo com a ITV News, o homem agrediu a mulher na cabeça com um garfo e imobilizou-a no chão, enquanto exigia que a mãe lhe devolvesse o celular.

A mulher atirou o aparelho e, depois disso, conseguiu fugir para a casa do vizinho, onde chamou a polícia. Quando os agentes chegaram ao local, Thomas já não se encontrava na habitação.

O homem foi mais tarde parado pela polícia, após relatos de que um motorista conduzia de forma imprudente e com uma porta do carro danificada. Um dos pneus do carro estava rasgado e Thomas levava ainda um cão no banco.

Para além da condenação a dois anos de prisão, Thomas ficou ainda impedido de dirigir durante três anos. O homem foi também condenado por outros crimes, incluindo furtos a lojas, ameaças e condução perigosa.

