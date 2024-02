Marido é encontrado morto pela esposa um dia após funeral do avô

Sophie Hugill, de Bromley, Londres, Inglaterra, viveu um pesadelo no dia 9 de fevereiro. Após um dia extenuante no funeral da avó, ela adormeceu no quarto do filho por volta das 23h. No dia seguinte, ao ir ver o marido Mark às 9h30, encontrou-o inconsciente.

Apesar das tentativas de reanimação da esposa e da chegada de uma ambulância, Mark, de 37 anos, foi declarado morto no local.

"Tentei trazê-lo de volta, mas acho que ele já estava morto quando o encontrei. A minha vida mudou ao caminhar do quarto do meu filho para o meu, tudo em cinco passos", disse Sophie ao News Shopper.

Devastada, Sophie se vê agora sozinha com o filho Harvey, que tem autismo e atraso na fala. Diante da situação, familiares e amigos lançaram uma campanha de recolha de fundos para a família no GoFundMe.

"Sophie trabalha na escola para crianças com necessidades especiais que o seu filho frequenta. Ela é uma pessoa gentil e altruísta, que está obviamente arrasada com o que aconteceu. Esperamos arrecadar fundos para ajudar a contribuir com os custos do funeral e ajudar a Sophie a seguir em frente numa jornada diferente de criação do seu filho. Embora não haja nada que possamos fazer sobre a terrível tragédia, esperamos aliviar o seu fardo financeiro e ajudar Sophie a criar o seu filho sem o seu amado Mark ao seu lado", pode ler-se na página.

