"Acho que matei minha mulher": diz brasileiro após crime em Dublin

Em um caso que chocou a comunidade brasileira na Irlanda, o julgamento de Diego Costa Silva, 35 anos, acusado de degolar sua esposa Fabíole Câmara de Campos, 33 anos, em novembro de 2021, teve início na segunda-feira (5 de março) em Dublin.

Segundo o jornal The Irish Times, detalhes chocantes do crime foram revelados por testemunhas, incluindo a afirmação de Diego "acho que matei minha mulher" ao acionar a emergência após o crime. Ele foi encontrado com o corpo sujo de sangue, vestindo apenas bermuda e chinelos.

Diego alegou que Fabíole "tentou matá-lo" e depois "tirou seu coração e sua cabeça", mas a investigação policial revelou que ela foi brutalmente assassinada com diversos golpes de faca, incluindo degola, um corte no punho e no seio esquerdo.

O julgamento, que pode durar até cinco dias, está sob a presidência do juiz Michael MacGrath e conta com um júri composto por sete homens e cinco mulheres. A defesa de Diego apresentará um atestado de insanidade, o que pode influenciar o veredicto final.

Testemunhas importantes, como policiais, um membro dos serviços de emergência e dois psiquiatras forenses, serão ouvidos durante o processo.

Diego, que já foi preso com recomendação de tratamento psiquiátrico, nega o crime, mas as circunstâncias da morte de Fabíole e as inconsistências em seus relatos levantam dúvidas sobre sua inocência.

Amigos e familiares de Fabíole, que era natural de São Paulo, realizaram uma campanha de arrecadação virtual para custear o translado do corpo ao Brasil. O crime repercutiu em comunidades de brasileiros na Irlanda, que acompanham o julgamento com apreensão.

