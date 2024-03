Turistas apaixonados estragam estátua de Julieta em Verona

A famosa estátua de bronze de Julieta, personagem da peça de William Shakespeare, localizada em Verona, no norte da Itália, foi danificada por turistas. O excesso de carícias dos visitantes, que acreditam que tocar o seio da estátua traz sorte no amor, acabou por provocar um buraco no peito direito da obra de arte.

Situada em um pequeno pátio sob a varanda onde, segundo a tradição, Romeu cortejou Julieta, a estátua atrai centenas de pessoas todos os dias. Aglomerados no local, os turistas tiram selfies e tocam o peito da personagem como parte de um ritual.

De acordo com a imprensa italiana, o suor das mãos dos visitantes é o responsável pelo desgaste do bronze. Em 2014, a estátua original, que estava no pátio há mais de 40 anos, foi substituída por uma réplica que custou 15.000 euros.

O pátio fica ao lado da Casa di Giulietta, que hoje em dia é um museu com uma coleção de pinturas, trajes da era renascentista e a cama que apareceu no filme de Franco Zeffirelli (1968), uma adaptação da peça de Shakespeare.

