Jardim zoológico do Reino Unido dá as boas-vindas a rinoceronte branco

Um jardim zoológico do Reino Unido deu as boas-vindas a um rinoceronte branco do sul. O animal nasceu após um parto muito rápido e duas horas depois deu os primeiros passos, com a mãe ao seu lado.

Segundo a Foz 7, o rinoceronte nasceu após 16 meses de gravidez, sendo que a gestação desta espécie pode ir até os 18 meses. A mãe, Jaseera, tem 13 anos.

"O filhote estava compreensivelmente bastante instável quando começou a andar”, relatou o tratador de rinocerontes Mark Holden, que realçou que a cria "aprende rápido" e que, uma semana depois, já andava de forma desenvolta e explorando tudo.

Apesar do nascimento do animal, a existência de rinocerontes branco está "quase ameaçada" devido a caça ilegal. “Os chifres são usados ​​principalmente na medicina tradicional na Ásia, devido a crenças de que têm poderes curativos", destacou Holden.

O tratador garantiu que "só no ano passado, na África do Sul, cerca de 500 rinocerontes brancos foram mortos por causa dos chifres, ou seja, mais de um por dia”, disse Holden.

