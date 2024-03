Viúva de Navalny protesta em Berlim junto a cidadãos russos

A viúva de um dos maiores opositores russos marcou, este domingo (17), presença num protesto contra o presidente da Rússia, Vladimir Putin, que ocorreu em Berlim, na Alemanha.

As imagens mostram várias pessoas com Yulia Navalnaya, que apelou há alguns dias para que os cidadãos russos se manifestassem contra Putin nestas eleições - juntando-se nas assembleias de votos ao meio-dia de cada dia e votando em nulo ou escrevendo 'Navalny' nos cédulas. Estes protestos têm acontecido também em cidades russas.

Desta forma, e no último dia de eleições, Navalnaya 'deu o exemplo' e apareceu por volta dessa hora na cidade alemã, junto à Embaixada da Rússia, de acordo com as publicações internacionais.

É preciso recuar até 2017 para perceber as semelhanças. Há várias imagens, compartilhadas pelos meios de comunicação ucranianos, que podem estar mostrando a 'revolta' de quem vive sob a presidência de Vladimir Putin.

Segundo a porta-voz do opositor, citada pela Reuters, algumas pessoas gritaram pelo seu nome, e o vídeo também mostra que alguns quiseram tirar fotografias com ela.

Este domingo é o último dia de eleições, que começou na sexta-feira. O vencedor das eleições - que deverá ser Vladimir Putin - será anunciado hoje. O líder russo tem 80% das intenções de voto.

Veja as imagens na galeria acima.

Leia Também: Netanyahu diz que pressão internacional não vai impedir Israel de invadir Rafah