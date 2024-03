Jornalista iraniano é esfaqueado várias vezes à porta de casa em Londres

O jornalista iraniano Pouria Zeraati foi esfaqueado à porta da sua casa na sexta-feira (29), em Wimbledon, Londres, no Reino Unido. A polícia antiterrorismo está investigando o caso.

O jornalista da Iran International, Pouria Zeraati, está internado em estado estável, após o ataque, de acordo informações divulgadas pela Sky News.

Os meios de emergência médica foram acionados para o local por volta das 14h49 (hora local) devido a um homem com ferimentos.

A Polícia Metropolitana revelou, entretanto, que ainda não foram efetuadas detenções de suspeitos.

Em comunicado, a autoridade revelou que as motivações para o ataque ainda não estavam claras, no entanto, as recentes ameaças a jornalistas iranianos baseados no Reino Unido levaram a que a investigação fosse conduzida por oficiais antiterrorismo.

"Devo sublinhar que, nesta fase inicial da investigação, não sabemos a razão pela qual esta vítima foi atacada, podendo haver uma série de explicações para o fato. A nossa prioridade neste momento é tentar identificar quem esteve por trás deste ataque e prendê-lo", afirmou o comandante Dominic Murphy.

Desde 2022, informa a Sky News, a polícia tem vindo a desmantelar vários planos para raptar ou matar indivíduos britânicos ou residentes no Reino Unido considerados inimigos do regime iraniano.

#BREAKING Iran International's journalist @pouriazeraati has been attacked with a knife outside his house in London. He has sustained injuries but is in a stable condition. The matter is being investigated by the Metropolitan Police.

The attack comes after the Iranian regime's… pic.twitter.com/gLAeeqvyKT