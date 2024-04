Menina de 10 anos morre após comer bolo de aniversário na Índia

Uma menina de 10 anos faleceu depois de comer seu bolo de aniversário no estado de Punjab, no norte da Índia, em 24 de março.

A criança, chamada Manvi, começou a vomitar pouco depois de consumir uma fatia do bolo de chocolate que a família havia comprado em uma confeitaria em Patiala, de acordo com relatos do avô da criança, Harban Lal, citado pelo The Independent.

Outros membros da família também apresentaram sintomas de intoxicação alimentar, conforme o mesmo relato.

No entanto, a condição da menina piorou na manhã seguinte, e a família a levou para uma unidade hospitalar, onde foi declarada morta pouco depois.

A família alegou que o bolo estava contaminado e registrou uma queixa contra o proprietário da confeitaria. Eles apontaram que o nome na fatura não correspondia ao da loja, sugerindo que o bolo poderia ter sido produzido por uma "cozinha fantasma". Esse tipo de cozinha opera com infraestrutura mínima para atender pedidos com eficiência, embalando os produtos em um local central e oferecendo flexibilidade e opções econômicas.

"Estamos investigando essa possibilidade, pois o nome da confeitaria estava mudando constantemente no Zomato", disse o oficial Sarfaraz Alam.

A família também acusou as autoridades de saúde de negligência, alegando que o primeiro relatório policial foi registrado cinco dias após a morte da menina.

As autoridades estão aguardando os resultados das análises realizadas nas amostras do bolo e no corpo da vítima.





