Biden afirma que vai participar de debate com Trump durante campanha nos EUA

WASHINGTON, EUA (FOLHAPRESS) - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou nesta sexta-feira (26) que vai participar de um debate com o pré-candidato do Partido Republicano, Donald Trump. Há meses, a campanha do democrata se mostrava relutante a se comprometer com um confronto direto contra o adversário.

Um dos temores é o efeito do contraste entre a aparência frágil de Biden e a postura agressiva de Trump. O ex-presidente já declarou que está disposto a participar de um debate.

A declaração ocorreu nesta sexta, em entrevista ao radialista Howard Stern. Questionado se confrontaria o ex-presidente, o democrata respondeu: "eu vou em algum momento, não sei quando. Mas estou disposto a debater com ele".

Tanto Biden quanto o republicano vêm sendo pressionados pelos canais de televisão americanos a se comprometerem com um embate. As cinco maiores redes e a agência Associated Press enviaram uma carta a ambas as campanhas neste mês apelando para que o evento seja realizado.

Oficialmente, há três debates previstos no calendário eleitoral, entre setembro e outubro. O pleito ocorre em novembro.