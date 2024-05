México: Corpos de quatro homens e duas mulheres são encontrados em resort

Os corpos de quatro homens e duas mulheres foram encontrados empilhados em um resort em Acapulco, no México. As vítimas teriam sido mortas por estrangulamento.

De acordo com os procuradores do estado de Guerrero, no sul do país, citados pela Associated Press, os corpos foram encontrados na rua com as mãos amarradas nas costas.

As identidades das vítimas e o motivo dos assassinatos ainda estão sendo investigados.

Este é o mais recente incidente de violência mortal em Acapulco, que ainda luta para se recuperar após ter sido atingida pelo furacão Otis, de categoria 5, em outubro. Otis deixou pelo menos 52 mortos e destruiu ou danificou a maioria dos hotéis.

Na semana passada, cinco corpos desmembrados foram encontrados espalhados em uma rua de Acapulco. Uma das vítimas era candidata a vereadora na cidade vizinha de Coyuca de Benítez.

