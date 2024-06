Edifício desaba em Istambul: Equipes de resgate buscam sobreviventes

Várias pessoas estão soterradas neste domingo após o desabamento de um edifício de apartamentos em Istambul, capital da Turquia. Equipes de resgate estão no local à procura de sobreviventes.

O colapso da estrutura de três andares no bairro de Kucukcekmece ocorreu por volta das 8h40 locais (1h45 no horário de Brasilia), de acordo com o gabinete do governador de Istambul. As causas do desabamento ainda são desconhecidas.

Imagens da televisão mostram bombeiros trabalhando arduamente para remover os escombros à mão. Até o momento, duas pessoas feridas foram resgatadas, segundo a emissora CNN Turk.

Este incidente trágico ocorre um ano após um terremoto de magnitude 7,8 ter devastado partes do sul da Turquia e da Síria, causando a morte de mais de 59 mil pessoas. A catástrofe expôs as falhas nas normas de construção do país.

As autoridades ainda não informaram o número de pessoas que podem estar soterradas sob os escombros. Equipes de resgate continuam trabalhando incansavelmente para localizar e salvar possíveis sobreviventes.