Parlamento da Eslovênia aprova reconhecimento da Palestina

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Eslovênia se tornou o mais recente país da União Europeia a reconhecer o Estado da Palestina após seu Parlamento aprovar, nesta terça-feira (4), a medida anunciada pelo governo na semana passada.

"O reconhecimento da Palestina como um Estado soberano e independente envia esperança ao povo palestino na Cisjordânia e em Gaza", disse o primeiro-ministro Robert Golob na rede social X. O país europeu legitimou as fronteiras demarcadas por uma resolução da ONU de 1967 ou por qualquer futuro acordo de paz alcançado entre Palestina e Israel.

Ao comunicar a medida, na quinta-feira passada (30), Golob seguiu os passos de Espanha, Irlanda e Noruega, que haviam reconhecido a Palestina conjuntamente dias antes como parte de um esforço para pressionar Israel a encerrar o conflito que já fez matou mais de de 36 mil pessoas em Gaza, de acordo com o Hamas.

A proposta foi aprovada por 52 dos 90 dos membros do Parlamento, que é dominado pela coalizão governista, em uma sessão que sem participação da oposição, que boicotou a votação. Apenas um deputado se absteve.

Antes de se ausentar, a oposição tentou impedir a aprovação em uma sessão caótica que durou seis horas. O direitista Partido Democrático Esloveno (SDS, na sigla em esloveno) argumenta que o momento não é propício para reconhecer a Palestina, já que tal medida apenas beneficiaria o Hamas.

Na segunda-feira (3), a sigla apresentou uma proposta que pedia um referendo sobre o decreto de Golob. O reconhecimento provavelmente seria chancelado pela população –segundo uma pesquisa realizada em abril com 600 pessoas e publicada no jornal Dnevnik, mais de 60% dos eslovenos apoiam a medida, enquanto 20% a rejeitam.

A estratégia do partido, liderado pelo ex-primeiro-ministro conservador Janez Jansa, era adiar a votação por pelo menos um mês. O SDS chegou a retirar a proposta após a coalizão governista tentar contorná-la nesta terça, mas apresentou o texto novamente horas depois.

O comitê parlamentar de assuntos estrangeiros, então, declarou a proposta inadequada e a rejeitou em uma sessão extraordinária. A presidente do Parlamento, Urska Klakocar Zupancic, por sua vez, considerou que a oposição havia "abusado do mecanismo de referendo" e que o prazo de 30 dias se aplicava somente a projetos de lei, não decretos.

Jansa, que no passado foi próximo do atual premiê israelense, Binyamin Netanyahu, acusou a coalizão de centro-esquerda no poder de "violação de procedimentos" e abandonou a sessão junto com os deputados de seu partido.

Mesmo assim, o governo conseguiu a maioria dos votos, apesar do pedido do chanceler israelense, Israel Katz. Na semana passada, o ministro cobrou que os deputados eslovenos rejeitassem o reconhecimento, afirmando que a aprovação "equivaleria a recompensar" o Hamas e fortaleceria o "eixo do mal iraniano", prejudicando a amizade entre os povos dos pois países.

Com a Eslovênia, 146 dos 193 países da ONU reconhecem o Estado palestino, uma lista da qual estão ausentes a maioria dos países da Europa Ocidental e América do Norte, assim como Austrália, Japão e Coreia do Sul.

Dos 27 membros da UE, Suécia, Chipre, Hungria, República Tcheca, Polônia, Eslováquia, Romênia, Bulgária, Eslovênia, Irlanda e Espanha j á reconheceram a Palestina, lista a qual Malta poderia se juntar em breve.

Confira abaixo, em ordem alfabética, a lista completa. O Ministério palestino das Relações Exteriores considera ainda a Santa Sé (Vaticano), que não é um Estado-membro das Nações Unidas, e Malta, país europeu que oficialmente ainda não reconheceu o status dos palestinos.

1 - Afeganistão

2 - África do Sul

3 - Albânia

4 - Angola

5 - Antígua e Barbuda

6 - Arábia Saudita

7 - Argélia

8 - Argentina

9 - Azerbaijão

10 - Bahamas

11 - Bahrein

12 - Bangladesh

13 - Barbados

14 - Belarus

15 - Belize

16 - Benin

17 - Bolívia

18 - Bósnia

19 - Botsuana

20 - Brasil

21 - Brunei

22 - Bulgária

23 - Burkina Fasso

24 - Burundi

25 - Butão

26 - Cabo Verde

27 - Camboja

28 - Cazaquistão

29 - Chade

30 - Chile

31 - China

32 - Chipre

33 - Colômbia

34 - (ilhas) Comores

35 - Congo

36 - Coreia do Norte

37 - Costa do Marfim

38 - Costa Rica

39 - Cuba

40 - Djibuti

41 - Dominica

42 - Egito

43 - El Salvador

44 - Emirados Árabes Unidos

45 - Equador

46 - Espanha

47 - Eslováquia

48 - Eslovênia

49 - Essuatíni (antiga Suazilândia)

50 - Etiópia

51 - Filipinas

52 - Gabão

53 - Gâmbia

54 - Gana

55 - Geórgia

56 - Granada

57 - Guatemala

58 - Guiana

59 - Guiné

60 - Guiné-Bissau

61 - Guiné Equatorial

62 - Haiti

63 - Honduras

64 - Hungria

65 - Iêmen

66 - Índia

67 - Indonésia

68 - Irã

69 - Iraque

70 - Irlanda

71 - Islândia

72 - Jamaica

73 - Jordânia

74 - Kuwait

75 - Laos

76 - Lesoto

77 - Líbano

78 - Libéria

79 - Líbia

80 - Madagascar

81 - Malásia

82 - Maláui

83 - Maldivas

84 - Mali

85 - Marrocos

86 - (ilhas) Maurício

87 - Mauritânia

88 - México

89 - Moçambique

90 - Mongólia

91 - Montenegro

92 - Namíbia

93 - Nepal

94 - Nicarágua

95 - Níger

96 - Nigéria

97 - Noruega

98 - Omã

99 - Papua Nova Guiné

100 - Paquistão

101 - Paraguai

102 - Peru

103 - Polônia

104 - Qatar

105 - Quênia

106 - Quirguistão

107 - República Centro-Africana

108 - República Democrática do Congo

109 - República Dominicana

110 - República Tcheca

111 - Romênia

112 - Ruanda

113 - Rússia

114 - Santa Lúcia

115 - São Cristóvão e Névis

116 - São Tomé e Príncipe

117 - São Vicente e Granadinas

118 - Senegal

119 - Serra Leoa

120 - Sérvia

121 - Seychelles

122 - Síria

123 - Somália

124 - Sri Lanka

125 - Sudão

126 - Sudão do Sul

127 - Suécia

128 - Suriname

129 - Tadjiquistão

130 - Tailândia

131 - Tanzânia

132 - Timor Leste

133 - Togo

134 - Trinidad e Tobago

135 - Tunísia

136 - Turcomenistão

137 - Turquia

138 - Ucrânia

139 - Uganda

140 - Uruguai

141 - Uzbequistão

142 - Vanuatu

143 - Venezuela

144 - Vietnã

145 - Zâmbia

146 - Zimbábue