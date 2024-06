Turista descobre que uma das cascatas mais altas da China é 'falsa'

Os visitantes de um parque natural na China, onde se encontra uma das mais famosas cascatas do país, denunciaram aquilo que dizem tratar-se de uma farsa.

A Yuntai Waterfall intitula-se como a mais alta cascata do país e muitos turistas se deslocam para visitá-la.

Contudo, numa visita recente, um grupo de turistas descobriu algo inacreditável: entre as rochas estava um cano de água, usado para dar maior intensidade à queda de água.

"Fiz todo um caminho para descobrir que a nascente da cascata de Yuntai é um cano", denunciou um internauta, num vídeo que conta com milhões de visualizações nas redes sociais (e que pode ver acima).

Os operadores do parque turístico de Yuntai, na província de Henan, afirmaram que efetuaram o “pequeno melhoramento” durante a estação seca para que os visitantes sentissem que a sua viagem tinha valido a pena, relata a BBC.

Mais tarde, nas redes sociais, e falando como se se tratassem da própria cascata, os responsáveis pelo espaço, acrescentaram: "Não esperava que fosse desta forma que fossem me conhecer. Como me encontro num cenário sazonal, não posso garantir que estarei na minha forma mais bonita sempre que vierem me ver. Fiz um pequeno melhoramento apenas durante a estação seca para estar no meu melhor quando me encontrarem com os meus amigos", pode se ler.

Leia Também: Juiz ordena que Steve Bannon, aliado de Trump, se apresente na prisão