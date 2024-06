Corpo achado em ilha grega é do apresentador Michael Mosley

Michael Mosley, um médico e apresentador britânico de 67 anos, desapareceu na quarta-feira (5) depois de ter saído para um passeio na praia de Agios Nikolaos, na Grécia. Foi encontrado morto este domingo.

O corpo foi encontrado numa encosta perto do bar de praia Agia Marina na madrugada deste domingo, afirma a BBC. A polícia grega já confirmou que se trata do cadáver do apresentador britânico, de acordo com o The Mirror.

O prefeito de Symi, Eleftherios Papakalodouka, disse que o corpo foi encontrado quando as equipes faziam buscas na costa com câmeras.



Uma fonte policial disse à BBC News que a pessoa estava morta "há vários dias".



O corpo foi encontrado junto a uma vedação, com um guarda-chuva por perto, a cerca de 30 minutos a pé da aldeia de Pedi, onde Mosley foi visto pela última vez.

Um médico legista está a caminho de Symi. A porta-voz da polícia, Konstantia Dimoglidou, disse à BBC que as autoridades tinham de excluir qualquer possibilidade de a morte ter sido resultado de um ato criminoso.

As autoridades gregas têm efetuado uma busca exaustiva do Dr. Mosley ao longo dos últimos cinco dias. O esforço incluiu bombeiros, cães, helicópteros, drones, população local e agentes de Symi e de fora da ilha.

O homem de 67 anos tinha deixado a esposa numa praia de Agios Nikolaos, na ilha grega de Symi, e decidiu ir fazer uma caminhada por uma trilha em direção à vila de Pedi, por volta das 13h30 de quarta-feira, horário local.

Michael e a sua esposa Claire estavam de férias com outro casal na ilha grega de Symi.

