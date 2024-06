Mulher que matou menino de 3 anos sorri enquanto ouve sentença

Uma mulher, acusada de esfaquear fatalmente um menino de três anos, junto a uma mercearia no Ohio, Estados Unidos, riu durante a sua última aparição em tribunal.

O comportamento inesperado aconteceu cerca de uma semana depois de Bianca Ellis, de 32 anos, ter atacado Julian Wood, provocando a sua morte, e ter, ainda, ferido a mãe do menino, Margot Wood.

As autoridades consideraram o ataque "um ato aleatório de violência".

Ellis enfrenta dez acusações, incluindo duas acusações de homicídio e duas acusações de tentativa de homicídio. O juiz indicou, esta segunda-feira (10), que a mulher poderá ser condenada à pena de morte.

Ao comparecer no tribunal com as mãos algemadas atrás das costas, Ellis pareceu resistir a um sorriso antes de sorrir várias vezes enquanto as acusações eram lidas, num momento captado em vídeo.

O pai da vítima afirmou em tribunal que Bianca "lhe roubou tudo" ao matar o menino e pediu ao juiz para "fazer o possível para manter este monstro atrás das grades".

3-year-old Julian Wood was ruthlessly stabbed by 32-year-old Bianca Ellis at a grocery store in Ohio.



Disgusting.



He later died in the hospital. Turns out, she was a government employee for the Ohio Department of Job and Family Services. pic.twitter.com/yOYSZw9FQg