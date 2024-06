Urso tenta fugir e obriga evacuação de jardim zoológico nos EUA

Um urso lançou, no domingo (9), o pânico num jardim zoológico no Kansas, EUA, quando tentou escapar do seu recinto, obrigando a que o espaço fosse evacuado.

Todos os visitantes foram levados para o exterior do jardim zoológico, por precaução. De acordo com o UPI, os funcionários conseguiram resolver a questão em cerca de 10 minutos. Ainda assim, a polícia foi notificada.

“Embora o urso nunca tenha conseguido sair dos limites do recinto, conseguiu cavar sob a plataforma de observação e escapou da vista dos funcionários por um breve período de tempo”, afirmou o zoo numa publicação no Facebook.

Na mesma nota, se afirma que os funcionários "responderam rapidamente à situação" e conseguiram "convencer o urso" a voltar para o recinto.

O zoológico já informou que vai tomar medidas para reforçar a segurança no recinto, de forma a dificultar qualquer fuga.

