A história da OTAN e os desafios que enfrenta hoje! - A Organização do Tratado do Atlântico Norte, mais conhecida como OTAN, foi criada logo após o fim da Segunda Guerra Mundial. Continua sendo uma força poderosa e, de fato, tem estado com frequência nos noticiários por causa da guerra na Ucrânia. E há um novo membro que irá reforçar a Aliança Militar. Mas o quanto sabemos sobre a OTAN, de verdade? Como e por que foi criada, o que ela faz e como está respondendo à invasão russa em território ucraniano? Como estão os novos pedidos de adesão de países como a Ucrânia à influente aliança? Na galeria, saiba mais sobre a OTAN, que completou 75 anos.

© <p>Getty Images</p>