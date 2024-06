Cachorro Kevin é coroado o mais alto do mundo pelo Guinness Book

Com seus impressionantes 97 cm de altura medidos das patas frontais ao topo da cabeça, o dogue alemão Kevin foi oficialmente reconhecido como o cachorro mais alto do mundo pelo Guinness Book, o Livro dos Records. O gigante gentil reside em Des Moines, Iowa, nos Estados Unidos, com seus tutores Tracy e Roger Wolfe, seus filhos Alexander e Ava, e outros animais de estimação.

Apesar de sua estatura imponente, os donos de Kevin garantem que ele é um "gigante gentil" e até mesmo um pouco medroso. O nome Kevin foi escolhido em homenagem ao protagonista do filme "Esqueceram de Mim", sucesso dos anos 90.

Kevin assume o título de cachorro mais alto do mundo após a morte de Zeus, outro dogue alemão que media 1,04m, apenas sete centímetros a mais que Kevin. Zeus faleceu recentemente aos três anos de idade.

Leia Também: Brasileiro conquista recorde no Guinness com rotação de pé de 210 graus