Garrafa lançada ao mar em 1961 aparece 63 anos depois nos EUA

Uma mensagem lançada ao mar dentro de uma garrafa reapareceu 63 anos depois, perto de Boston, nos Estados Unidos. A garrafa foi originalmente lançada em uma ilha entre os EUA e o Canadá, e continha uma promessa de recompensa para quem a encontrasse e informasse os pesquisadores sobre sua localização.

De acordo com a UPI, a garrafa era usada para rastrear as correntes marítimas. "A partir de 1922, os pesquisadores rastrearam as correntes superficiais liberando garrafas no oceano e contando com as pessoas para informá-los quando e onde as garrafas foram encontradas", afirmou a Fisheries and Oceans Canada.

A garrafa em questão foi lançada em 1961, na Ilha Machias, no Maine, junto com outras quatro garrafas. A descoberta recente marca a primeira vez que uma dessas garrafas específicas foi encontrada.

Embora a recompensa prometida na mensagem tenha se perdido com o tempo, a descoberta da garrafa ainda é um evento significativo. Ela fornece informações valiosas sobre as correntes marítimas e como elas mudaram ao longo das décadas.

A Fisheries and Oceans Canada está agora em contato com a pessoa que encontrou a garrafa para obter mais informações sobre sua descoberta.

