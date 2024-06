Carta de Einstein sobre possível bomba atômica nazista será leiloada

Uma carta enviada pelo cientista Albert Einstein ao presidente dos Estados Unidos, em 1939, sobre a possibilidade de a Alemanha nazista estar criando uma bomba nuclear vai ser leiloada por um valor estimado entre quatro a seis milhões de dólares (cerca de 22 a 30 milhões de reais).

Trata-se de uma carta de duas páginas escrita pelo físico húngaro Leo Szilard e assinada por Einstein, que o cientista enviou ao presidente Franklin D Roosevelt alertando de que a Alemanha, então liderada por Adolf Hitler, poderia aproveitar uma investigação nuclear para fabricar "bombas extremamente potentes", o que encorajou os Estados Unidos a criarem este tipo de armas.

"É concebível que bombas extremamente potentes de um novo tipo possam assim ser construídas", lia-se na carta, citada pelo The Guardian.

Roosevelt decidiu então criar um comitê que levou à criação do Projeto Manhattan, liderado por J. Robert Oppenheimer, que construiu as bombas atômicas que seriam lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki, no Japão, em 1945.

O documento será colocado à venda na leiloeira Christie’s em setembro, em Nova York, estando inserida num conjunto de artefactos pertencentes ao cofundador da Microsoft, Paul Allen, que morreu em 2018.

