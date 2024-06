Demitida derrama 60 mil litros de vinho e dá prejuízo de R$ 15 mi

A mulher detida pela Guardia Civil como responsável pela sabotagem à adega Cepa 21, na Espanha, na madrugada de 18 de fevereiro, é uma ex-funcionária que tinha sido demitida dias antes.

A mulher entrou nas instalações e derramou no chão três depósitos com 60.000 litros do vinho top de linha da marca, avaliados em 2,5 milhões de euros (cerca de 15 milhões de reais na cotação atual).

Segundo o El Mundo, nas primeiras horas da manhã de quinta-feira, um grande grupo de agentes cercou a casa da mulher acusada. A sabotagem causou muitas incógnitas na investigação, uma vez que as imagens das câmeras de segurança mostravam a figura de uma mulher que conhecia muito bem o espaço.

A mulher detida é uma antiga funcionária da empresa, acusada após se ter recusado a prestar declarações à Guardia Civil. O juiz considerou que não havia risco de fuga. Além disso, foi efetuada uma busca à sua casa na localidade de Villaescusa de Roa, onde foi detida, ao mesmo tempo que o seu companheiro foi investigado por uma possível ligação ao caso. Também ele foi liberado.

O crime foi registrado pelas câmaras de segurança da adega, e ocorreu às 03h30 da madrugada, quando a mulher teria entrado no local e esvaziado três depósitos das marcas Horcajo e Malabrigo, cujas vendas tinham crescido 15% no último ano.

