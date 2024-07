Mulher que faltou a cerimônia de graduação cumpre sonho anos depois

Miranda Turner se formou em Direito em maio. Essa data especial trouxe à tona uma lacuna na vida de sua mãe, Pamela Martin-Turner, que ela decidiu corrigir de forma surpreendente. Agora, e no âmbito do dia das mães, que também se comemorou em maio, os filhos da mulher decidiram surpreendê-la, oferecendo-lhe esses dois itens.

Anos atrás, Pamela também havia se formado no mesmo curso e faculdade, mas não pôde participar da cerimônia de graduação. No Good Morning America, ela lembrou que, após um grave acidente de carro no final do terceiro semestre, teve que faltar às aulas e deixou algumas disciplinas por completar. De acordo com as regras da época, isso a impediu de participar da formatura.

No ano seguinte, Pamela finalizou o curso com sucesso, mas nunca recebeu o tradicional chapéu e beca que marcam essa conquista. O momento ficou registrado em vídeo e, embora a mulher já não exerça nesta área, admite que "foi a melhor surpresa de sempre".

Veja-o no vídeo acima.

