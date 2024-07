Homem pede namorada em casamento em Paris e... ela foge; momento viraliza

Um momento romântico tornou-se viral nas redes sociais por não ter corrido tão bem. Um homem decidiu pedir a namorada em casamento em público, em Paris, França, e acabou por correr mal, uma vez que ela acabou por fugir.

O homem ajoelhou-se no chão, perto da Basílica do Sacré-Coeur, e apresentou o anel para formalizar o noivado, mas a reação da namorada foi inusitada. Assustada com o momento, acabou fugindo do local perante dezenas de pessoas que ficaram incrédulas com a situação.

Em seguida, o rapaz acaba escondendo o rosto e chorando. Pouco depois, algumas pessoas aproximaram-se dele para lhe dar algum consolo.

