Jovem de 25 Anos morre em trágico acidente de elevador na Itália

Uma tragédia abalou a cidade de Fasano, na Itália, na última segunda-feira (1º), quando uma jovem de 25 anos perdeu a vida em um acidente de elevador. Clelia Ditano aguardava o elevador na porta de seu apartamento quando as portas se abriram antes da chegada do equipamento, resultando em uma queda fatal de quatro andares.

Conforme relatado pelo Daily Mail, Clelia esperava o elevador para descer de seu apartamento, localizado no quarto andar. As portas se abriram, e ela, sem perceber que a cabine não estava presente, entrou no fosso, caindo sobre o teto do elevador, que estava parado no primeiro andar.

O corpo da jovem foi encontrado pelo pai, que foi até o prédio, ligou para o telefone da filha e ouviu o toque vindo do elevador.

Clelia Ditano trabalhava como faxineira em várias pousadas da região e era descrita por amigos como alguém que amava dançar e sair.

