Fundador da OceanGate prepara viagem de submarino ao 'Portal do Inferno'

Guillermo Söhnlein, cofundador da OceanGate, empresa responsável pelo submarino Titan que implodiu no ano passado durante uma expedição aos destroços do Titanic, anunciou uma nova missão inédita e perigosa: explorar o Dean's Blue Hole, nas Bahamas, conhecido como "Portal do Inferno".

De acordo com Söhnlein, citado pela mídia internacional, essa nova empreitada é uma forma de "homenagear as vítimas da missão ao Titanic".

Em 2009, Guillermo Söhnlein fundou a OceanGate junto com Stockton Rush, uma das cinco pessoas que faleceram no Titan. Em 2013, Söhnlein deixou a OceanGate para criar sua própria empresa de exploração oceânica, a Blue Marble Exploration.

Em entrevista ao jornal Independent, Söhnlein forneceu detalhes sobre a expedição ao Dean’s Blue Hole, um local que já vitimou cerca de 200 pessoas nos últimos anos. A viagem também será realizada em um submarino, mas, ao contrário do Titan, contará apenas com "profissionais qualificados e altamente treinados", devido às "correntes imprevisíveis, pressão extrema, falta de luz e localização remota".

Diferentemente do Titan, o submarino utilizado nesta missão será devidamente certificado. "É preciso descobrir o que deu errado, aprender com as lições e tentar novamente. Desde o acidente, sentimos um imperativo ainda mais forte para continuar esse tipo de exploração", declarou Söhnlein.





Leia Também: Mansão das vítimas do Titanic busca novos donos; veja as imagens