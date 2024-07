Cão 'rouba comida' de fogão e incendeia cozinha; veja o vídeo

Um incidente curioso ocorreu quando um cão, acidentalmente, iniciou um incêndio na casa de seus donos. O animal foi flagrado subindo no fogão para cheirar caixas de comida deixadas sobre o eletrodoméstico. Ao se mover, acabou por acidentalmente acionar um dos botões do fogão.

As câmeras de vigilância instaladas dentro da residência da família, localizada no Colorado, registraram exatamente o momento em que o fogo começou [veja no vídeo acima].

Felizmente, o proprietário da casa percebeu a situação a tempo e conseguiu extinguir as chamas, evitando danos mais graves. Os bombeiros também foram chamados ao local para investigar a origem do incêndio.

O "culpado" foi identificado através das imagens das câmeras de segurança instaladas na cozinha.

O dono do cão precisou de atendimento médico devido à inalação de fumaça, mas felizmente não houve ferimentos graves.

