O fim do mundo será em 2026, avisa cientista - Segundo o físico Heinz von Foerster, 2026 será um ano horrível para a humanidade. À medida que a população mundial continua a aumentar, juntamente com a insegurança alimentar, a urbanização, a desmatamento das florestas e as alterações climáticas, van Foerster prevê que 2026 será o ano em que estes fatores atingirão um ponto de ebulição. Como ele chegou a essa previsão e o que podemos fazer para evitar esse destino terrível? Será o Juízo Final? Na galeria, saiba o que pode acontecer e como podemos potencialmente contribuir para salvar o mundo!

© Reuters