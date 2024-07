Histórias inacreditáveis sobre a vida na Coreia do Norte - Mesmo que você não saiba muito sobre a Coreia do Norte, você sabe que é um lugar muito diferente e famoso por suas peculiaridades... O país é conhecido por ameaças nucleares, tensão política e sua ditadura estrita sob Kim Jong-un. Poucos conseguiram escapar ou entrar na bolha norte-coreana, mas aqueles que o fizeram têm histórias muito estranhas para contar. De cidades falsas aos superpoderes do seu autoritário líder, clique na galeria para descobrir o que realmente acontece dentro do misterioso "Reino Eremita".

© Getty Images