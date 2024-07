"Estou saudável". Dalai Lama celebra 89.º aniversário e tranquiliza fiéis

O chefe de Estado e líder espiritual do Tibete, Dalai Lama, assinalou, este sábado, o seu 89.ª aniversário, e afirmou que apesar de ter dores associadas à sua idade avançada, está “saudável”.

"Recentemente, fui operado do joelho, o que me causou alguns problemas. No entanto, estou me recuperando e não tenho qualquer problema agora", assegurou, numa mensagem gravada a partir dos Estados Unidos, onde foi submetido ao tratamento.

O líder espiritual agradeceu as orações dos fiéis, ao mesmo tempo que apelou a que não confiassem na “desinformação” sobre o seu estado de saúde.

"Poderá haver pessoas tentando confundir-vos sobre o meu estado de saúde, dizendo que o Dalai Lama foi para um hospital e está sendo tratado, etc., fazendo com que o meu estado pareça grave. Não precisam confiar em tal desinformação", disse.

O chefe de Estado, que garantiu estar “fisicamente apto”, confessou ainda que, apesar de ter “quase 90 anos”, não se sente “pouco saudável”, exceto pelo “desconforto” que sente nas pernas.

HHDL's message on his 89th birthday July 6, 2024. pic.twitter.com/lnPA5rRhF6 — Dalai Lama (@DalaiLama) July 6, 2024

Saliente-se que a idade avançada do líder espiritual tem motivado questões entre os tibetanos quanto à sua sucessão, que lutam por uma maior autonomia na China ou pela independência total.

Ainda assim, Dalai Lama indicou que esclarecerá as questões sobre a sucessão, incluindo se e onde reencarnará, por volta do seu 90.º aniversário.

Este sábado, dezenas de milhares de budistas e simpatizantes de todo o mundo juntaram-se para celebrar e rezar pelo líder.

