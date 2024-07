Milhares saem à rua em Barcelona contra o turismo em massa

Milhares de pessoas manifestaram-se este sábado em Barcelona contra a soperlotação turística e os seus efeitos nos habitantes da cidade - que recebe milhões de visitantes todos os anos.

Sob o lema "Basta! Vamos colocar limites no turismo", cerca de 2.800 manifestantes, segundo as autoridades, saíram à rua pela movimentada área costeira de Barcelona e exigiram uma mudança no modelo econômico que reduza a afluência turística na cidade.

Atrás de uma faixa que dizia "Declínio do turismo agora!", os manifestantes entoavam slogans como "Turistas fora dos nossos bairros" e fizeram algumas paradas em frente a hotéis.

O aumento dos preços da habitação - cujos aluguéis aumentaram 68% na última década em Barcelona, ​​segundo a Câmara Municipal - é um dos efeitos que mais preocupa os manifestantes, bem como os efeitos do turismo no comércio local, no ambiente ou nas condições de trabalho dos seus 1,6 milhões de habitantes.

Localizada na costa nordeste de Espanha, e com atrações internacionais como a Sagrada Família, mais de 12 milhões de turistas ficaram hospedados em hotéis, casas turísticas e hostels em Barcelona no ano passado, segundo dados municipais.

A câmara municipal de Barcelona anunciou recentemente um plano para eliminar gradualmente os apartamentos turísticos nos próximos cinco anos. O objetivo é que até 2028 se elimine todos os 10 mil apartamentos deste gênero que existem atualmente na cidade.

