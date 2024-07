Irmãs adolescentes morrem afogadas em praia de Nova Iorque

Duas irmãs de 17 e 18 anos morreram, no sábado, depois de terem sido resgatadas enquanto estavam se banhavam na praia de Coney Island, no estado norte-americano de Nova Iorque, na noite do dia anterior.

As adolescentes tinham sido transportadas em estado grave para uma unidade hospitalar, mas não sobreviveram, afirmaram as autoridades, citadas pela NBC News.

O resgate das jovens demorou mais de uma hora, após um alerta as 20h00 locais.

Os mergulhadores também procuraram um jovem com cerca de 20 anos que estaria desaparecido nas mesmas circunstâncias.

Contudo, a polícia informou, mais tarde, que não havia uma terceira vítima.

