Turista morre esmagado por elefantes ao tirar foto em Parque Natural

Um turista espanhol morreu, no último domingo (7), ao ser pisoteado por um grupo de elefantes, depois de sair do automóvel em que seguia, para tentar tirar uma fotografia, no Parque Nacional Pilanesberg, que fica a cerca de 200 Km de Joanesburgo.

As autoridades sul-africanas anunciaram que o homem, de 43 anos, ficou preso, foi esmagado pelos animais e acabou morrendo.

Segundo responsáveis deste parque, a vitima estaria na companhia da sua namorada e de outras duas mulheres, quando viram três elefantes e três crias.

O homem saiu do carro e tentou aproximar-se dos animais, para tirar fotografias, momento em que foi atacado.

Um especialista de conservação animal afirma que o comportamento dos animais "é normal" e lamenta que os visitantes deste espaço não conheçam o perigo das suas ações.

