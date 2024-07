Menino desaparecido há dois anos é encontrado pela polícia nos EUA

Um menino que desapareceu há dois anos, em Indiana, EUA, quando tinha três anos de idade, foi encontrado.

Steven Bryan, agora com 5 anos, foi dado como desaparecido em junho de 2022, de acordo com o Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas. Na terça-feira, foi encontrado numa casa em Bloomington com a sua mãe, Deborah Bryan, de 31 anos, e com o namorado dela, Caleb Blevins.

"O Steven está bem. A mãe estava apenas a escondê-lo por causa de uma espécie de batalha de custódia com o pai", disse o chefe da polícia de Mooresville, Kerry Buckner, à WIBC.

A mulher foi presa.