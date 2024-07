OMS preocupada com nova estirpe da Mpox: "Continua a ser uma ameaça"

A Organização Mundial da Saúde (OMS) emitiu um alerta nesta sexta-feira sobre a ameaça representada pela varíola dos macacos, devido ao surto epidêmico de uma nova estirpe mais mortal do vírus na República Democrática do Congo (RDC).

Chamada de Mpox pela OMS, a doença registrou casos em 26 países no último mês. Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor da OMS, destacou que a Mpox continua a ser uma ameaça global, com a África do Sul recentemente relatando 20 casos e três mortes, os primeiros desde 2022, todos sem histórico de viagens internacionais.

A situação na RDCongo é especialmente preocupante, com a nova estirpe do vírus se propagando desde setembro, resultando em 11 mil casos e 445 mortes, afetando gravemente crianças. A OMS está alarmada com o risco de propagação transfronteiriça devido às fronteiras porosas com países vizinhos.

A varíola dos macacos, identificada pela primeira vez em humanos em 1970 na RDCongo, tinha sido predominantemente restrita à África Ocidental e Central, transmitida principalmente por animais selvagens. Desde maio de 2022, no entanto, uma nova variante mais mortal, Clade Ib, começou a se disseminar globalmente, afetando especialmente homens homossexuais e bissexuais.

Após a declaração de emergência de saúde pública internacional em julho de 2022, a OMS encerrou o estado de alerta máximo em maio de 2023, mas continua a recomendar vigilância devido à interconexão global que facilita a propagação do vírus.





