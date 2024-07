Jovem é atacada por urso na frente do namorado e morre na Romênia

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma jovem de 19 anos foi atacada por um urso e morreu enquanto fazia uma trilha com o namorado nas montanhas Bucegi, na Romênia, na última terça-feira (9).

Maria Diana Cazacu foi atacada pelo urso e caiu de um penhasco de 120 metros. Segundo o relato do namorado, o animal agarrou a perna da jovem e a arrastou para o penhasco. As informações são do canal de notícias romeno Digi 24.

A jovem estava falando com a equipe de emergência no telefone quando foi atacada pelo animal. O casal ligou para avisar que estavam sendo perseguidos pelo urso, e a equipe deu orientações sobre como se comportar diante do animal.

"Ela estava apavorada, ela gritava 'o urso está cada vez mais pertor'", disse o chefe do serviço de resgate local ao portal romeno. Momentos depois, o namorado gritou que o animal havia levado a menina.

O urso tentou atacar os socorristas que buscavam o corpo da jovem.

A equipe desceu o penhasco de rapel para retirar o corpo de Maria, e encontrou o animal ao lado da vítima. O urso tentou atacar a equipe e foi morto a tiros.

Namorado declarou "preferia que tivesse sido eu". O jovem disse à mídia local, segundo o jornal New York Post, que eles estavam em uma trilha em direção à cachoeira Spumoasa quando o animal apareceu. "Foi inesperado. Eu tentei assustar o urso, mas a tragédia aconteceu. Eu preferia que tivesse sido eu", declarou.

