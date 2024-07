Mergulhador é flagrado mergulhando ao lado de uma baleia azul; veja

Um vídeo registra o momento em que um mergulhador encontrou uma baleia azul. As imagens foram capturadas na sexta-feira, nas Maldivas.

Rizkhan Mohamed, da empresa Shadow Palm Tours, é o autor das imagens, conforme compartilhado pela Storyful. A empresa descreveu o encontro como o ponto alto de suas aventuras em uma postagem no Instagram, onde divulgou o vídeo.

Segundo eles, nadar ao lado da baleia azul os encheu de admiração e alegria. "Nossos corações estão cheios de gratidão pelo oceano e pelos momentos inesquecíveis que ele nos proporciona", afirmaram.

Nas redes sociais, as imagens têm recebido muitos elogios. "Uma experiência incrível. Ele estava fazendo mergulho livre?", questionou um internauta. Comentários como "inesquecível", "wowww, isso é lindo" e "uau, quem me dera ser eu" são comuns na publicação do vídeo.



