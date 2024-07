Trump faz primeira aparição pública após atentado e é ovacionado; veja

Donald Trump chegou à convenção republicana de Milwaukee na segunda-feira com um curativo na orelha, diante de uma multidão entusiasta que o aplaudiu de pé por um longo tempo.

O ex-presidente, apenas dois dias após escapar de uma tentativa de assassinato, ergueu o punho ao entrar no imenso salão decorado em azul e vermelho, sob os aplausos dos delegados que o haviam nomeado oficialmente como candidato às eleições presidenciais de 5 de novembro.

Na sala lotada, os apoiadores do bilionário gritaram repetidamente "USA!" ou "Luta!", as mesmas palavras que Donald Trump pronunciou com o punho erguido e o rosto ensanguentado quando se levantou depois de ter sido baleado no sábado. Foi uma imagem que deu a volta ao mundo.

Para a corrida à Casa Branca, Trump escolheu um senador de 39 anos como seu companheiro de chapa, já ao seu lado na segunda-feira à noite.

"Decidi que a pessoa mais adequada para servir como vice-presidente dos Estados Unidos é o senador J.D. Vance, do grandioso estado de Ohio", escreveu Donald Trump em sua rede social Truth Social.

Ex-soldado e autor de best-sellers, este jovem eleito com um perfil atípico nunca deixou de defender as causas caras ao Partido Republicano no Congresso, como a luta contra a imigração.

Donald Trump aceitará formalmente a nomeação do partido na quinta-feira, marcada pela liberação de milhares de balões vermelhos, brancos e azuis, o ponto alto de uma semana já histórica.

