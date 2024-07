Entenda a razão chocante do assassinato do mentor do Rei Charles

A razão chocante do assassinato do mentor do Rei Charles - Lord Mountbatten era um parente próximo da Família Real britânica, um oficial da Marinha Real Britânica e, mais tarde, o vice-rei britânico da Índia e seu primeiro governador-geral. Ele era o pai de Patricia Knatchbull e Lady Pamela Hicks, bem como mentor do Príncipe Phillip e do então Príncipe Charles. Em 27 de agosto de 1979, Lord Mountbatten foi morto por uma bomba do IRA (Exército Republicano Irlandês), o que acelerou as crescentes tensões entre a Inglaterra e a Irlanda do Norte. Se está curioso sobre a vida deste nobre britânico e quer descobrir porque é que ele foi alvo do IRA, clique na galeria para descobrir.

© <p>Getty Images</p>