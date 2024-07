Estudante brasileiro morre em viagem de formatura a Bariloche

BOA VISTA, RR (FOLHAPRESS) - O estudante brasileiro Leonardo Rainha de Castro, 17, morreu após cair do sexto andar de um hotel na cidade argentina de Bariloche. O óbito ocorreu no início da semana passada, e o velório ocorre nesta terça-feira (16) em Santa Bárbara d'Oeste (cerca de 120 km de São Paulo).

Castro estava em viagem de formatura com colegas do Colegio Anglo-Americano do Paraguai, em Hernandarias, localidade ao redor de Ciudad del Este, onde morava com a família, na fronteira com Foz do Iguaçu (PR).

A escola de Castro publicou nota de pesar a respeito da morte do aluno, e a paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Santa Bárbara, confirmou que o velório de Castro ocorre na tarde desta terça. Ele será sepultado no Cemitério da Paz, de acordo com a funerária responsável.

"A comunidade educativa do Colégio Anglo Americano Paraguai lamenta profundamente o falecimento do nosso aluno do 3º ano, Leonardo Rainha de Castro. Sua partida deixa um vazio em nossos corações", diz a nota do colégio.

A polícia investiga o caso. De acordo com a imprensa local, a autópsia confirmou a queda na noite de segunda-feira (8) como causa da morte e não encontrou lesões ou sinais de violência. Onze colegas de Castro entregaram os celulares e foram ouvidos pela polícia, que trabalha, ainda segundo a imprensa local, com as hipóteses de acidente, de suicídio e da participação de outras pessoas no incidente.

Castro caiu do sexto andar do hotel Eco Ski, no centro de Bariloche. Ele não estava hospedado no local, onde estavam registrados alguns colegas que o acompanhavam na viagem.

A análise de câmeras de segurança não permitiu conclusões sobre qualquer das hipóteses para a morte do estudante. Ele foi socorrido e levado a um hospital local, mas não resistiu aos ferimentos.

Procurado, o Itamaraty afirmou que tem conhecimento do caso e presta assistência consular à família de Castro por meio do consulado-geral em Buenos Aires. A empresa de turismo Apleno, que segundo a imprensa local era responsável pela viagem, também não respondeu a pedidos de comentário.

