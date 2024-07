Baleia raríssima é achada morta em praia na Nova Zelândia

Uma rara baleia-de-dentes-de-espada macho foi encontrada encalhada na Praia de Otago, na Nova Zelândia, abrindo caminho para descobertas científicas significativas sobre essa espécie pouco conhecida.

Na última quinta-feira, dia 4 de julho, uma equipe do Departamento de Conservação da Nova Zelândia (DOC) foi notificada sobre o animal encalhado. Após inspeção e consulta com especialistas, a equipe confirmou se tratar de uma baleia-de-dentes-de-espada, espécie raríssima com apenas seis amostras documentadas em todo o mundo desde 1800.

Para Gabe Davies, gerente de operações do DOC, a descoberta representa uma oportunidade ímpar para o avanço do conhecimento científico sobre a espécie. "As baleias-dentes-de-espada são um dos mamíferos grandes menos conhecidos dos tempos modernos. Do ponto de vista científico e de conservação, isso é enorme", afirma Davies.

O macho, com quase cinco metros de comprimento, foi cuidadosamente removido da praia pela empresa Trevor King Earthmoving e está agora em um depósito refrigerado para preservação de seus restos mortais. O DOC, em conjunto com outras organizações especializadas, como o Te Rūnanga ō Ōtākou, está elaborando um plano detalhado para pesquisa da espécie, com o máximo respeito ao animal e à sua cultura Māori. "É fundamental garantir que o devido respeito seja demonstrado por este ser vivo ao longo da jornada de aprendizado que compartilhamos", ressalta Nadia Wesley-Smith, presidente do Te Rūnanga ō Ōtakou.

Amostras genéticas já foram enviadas para a Universidade de Auckland para análise. A raridade da espécie, com poucas aparições documentadas, dificultou estudos aprofundados sobre seus hábitos, comportamento e características.

As poucas amostras anteriores da baleia-de-dentes-de-espada foram encontradas na Ilha Pitt (Nova Zelândia) em 1874 (apenas mandíbula inferior e dentes), no Chile (restos ósseos mal conservados) e em Bay of Plenty e ao norte de Gisborne (Nova Zelândia), permitindo a descrição de cores e tamanho da espécie

