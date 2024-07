Repórter acaricia cachorro de rua na Argentina, mas é mordido ao vivo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um repórter viralizou nas redes sociais da Argentina ao ser mordido por um cachorro ao vivo. Gonzalo Sorbo, da América TV, foi a cidade de Lanús contar a história de Bruno, um vira-lata que morava nas ruas.

Considerado bravo, o cão era conhecido na região como "assassino". Gonzalo fazia carinho no animal quando levou uma mordida na mão ao encostar no focinho do animal.

"Bruno está assim agora, precisa que alguém o adote. Vou contar a história para vocês: os vizinhos salvaram a vida dele, alguns dizem que ele é um assassino. Olhe como Bruno está agora...", falava Sorbo quando veio a mordida. "Ah, não. Não faça isso", reagiu o jornalista. Mas o cão não se abalou e saiu andando tranquilamente.

A cena repercutiu no país e Bruno foi resgatado e levado a um centro de zoonoses, onde vai ficar por 10 dias. O repórter iniciou uma campanha de adoção para o animal. "Sem brincadeira, Bruno precisa ser adotado para não ficar mais na rua e ninguém mais querer matá-lo", escreveu ele nas redes sociais.