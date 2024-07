QI dos presidentes dos EUA: Os mais inteligentes e os não muito... - Embora entendamos que a inteligência é mais do que apenas um número, os testes de QI ainda podem oferecer pistas sobre como a mente de alguém funciona, especialmente quando conversar cara a cara não é uma opção. Em 2006, o professor Dean Simonton, da Universidade da Califórnia, em Davis, não resistiu à curiosidade. Ele conduziu um estudo para estimar as pontuações de QI de todos os presidentes dos EUA, de George Washington a George W. Bush. Curioso sobre as pontuações dos recentes presidentes dos EUA também? O site 'Ranker' e o 'Sociosite' (sistema de informação de sites sociais da Universidade de Amsterdã) publicaram os QIs deles também. Clique na galeria para descobrir!

© Getty Images