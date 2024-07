Mergulhadores encontram navio com cerca de 100 garrafas de champanhe

Uma equipe de mergulhadores poloneses encontrou um "tesouro" no Mar Báltico, no interior de um navio que naufragou no século XIX. Segundo a agência de notícias The Associated Press (AP), a embarcação estava "carregada" com artefatos históricos, incluindo 100 garrafas de champanhe.

"Encontramos um veleiro do século XIX em muito bom estado, carregado com champanhe, vinho, água mineral e porcelana. Vimos mais de 100 garrafas de champanhe e cestos de água mineral em garrafas de barro", explicou Tomasz Stachura, do grupo de mergulhadores Baltictech, acrescentando que a descoberta ocorreu ao largo da Suécia, a cerca de 37 quilômetros a sul da ilha de Oland.

Stachura, que é mergulhador "há 40 anos", contou que "muitas vezes acontece haver uma ou duas garrafas", mas "descobrir um naufrágio com tanta carga é uma novidade".

Apesar do champanhe, a água mineral foi a descoberta "que se revelou mais interessante", uma vez que no século XIX, "a água mineral era tratada quase como um medicamento e só chegava às mesas reais".

Aliás, foi a descoberta da água mineral que permitiu descobrir em que época é que o navio naufragou. Os mergulhadores conseguiram perceber, através de uma gravação na embalagem de barro, que se tratavam de garrafas do produtor alemão Selters.

"Graças à forma do selo e com a ajuda de historiadores, sabemos que o nosso carregamento foi produzido entre 1850-1867. Curiosamente, a fábrica de cerâmica onde a água foi engarrafada também existe, e estamos em contato com eles para saber mais detalhes", contou o mergulhador.

Os mergulhadores já alertaram as autoridades regionais suecas sobre a descoberta, mas a recuperação dos artefatos levará tempo. "O navio ficou lá por 170 anos, então deixe-o lá por mais um ano, e teremos tempo para nos preparar melhor para a operação", explicou Stachura.

Pode ver, na galeria acima, imagens da descoberta.

