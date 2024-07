Os atiradores mais temidos da história - Snipers são treinados para atirar em alvos de uma posição oculta, em um local onde eles não podem ser detectados por esses alvos. Isso significa que a maioria dos atiradores de elite é capaz de acertar um alvo de uma distância muito longa. Os franco-atiradores militares, em particular, são habilidosos em uma série de técnicas de operações especiais, tornando-os cruciais durante as guerras. Muitos deles desempenharam papéis vitais em grandes batalhas, desde a Primeira Guerra Mundial até o atual conflito na Ucrânia. De fato, há muitos snipers que fizeram história e nesta galeria destacamos alguns dos homens e mulheres mais famosos nessa posição. Clique e conheça os atiradores de elite mais notórios do mundo.

© Public Domain