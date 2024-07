Brasileiro denunciado por estuprar adolescente em MG é preso nos EUA

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um brasileiro de 23 anos foi preso nos Estados Unidos na última terça-feira (23). Ele fugiu para o país norte-americano após ser denunciado pelo MP-MG (Ministério Público de Minas Gerais) pelo estupro de uma adolescente de 13 anos.

Brasileiro foi preso perto de sua casa em Framingham, no estado de Massachusetts. Procurado pelas autoridades brasileiras, ele fugiu após ser denunciado por estuprar uma menor em Engenheiro Caldas, no Vale do Rio Doce (MG). O crime aconteceu em 27 de maio de 2023.

Estupro do ano passado não foi isolado. Segundo o Ministério Público de Minas Gerais, o homem também responde por outro crime de estupro, praticado por duas vezes contra uma mesma mulher, em 2019 e 2020. O nome do denunciado foi mantido em sigilo pelas autoridades.

O MP-MG avalia que o homem deve retornar ao Brasil para responder aos processos penais na Justiça brasileira. No momento, permanece sob custódia em Boston.

Após entrar ilegalmente nos Estados Unidos, o brasileiro foi detido em julho do ano passado no Arizona. Ele foi liberado dois dias depois com o compromisso de se apresentar a um juiz de imigração do Departamento de Justiça.

O promotor Jonas Junio Linhares Costa Monteiro, responsável pelo pedido de inclusão do denunciado na lista, avalia que a prisão "representa uma enorme vitória para a Justiça e no combate à impunidade e aos crimes sexuais". A Difusão Vermelha representa a possibilidade de prisão da pessoa que se encontra em país estrangeiro e contra a qual existe mandado de prisão expedido por autoridade brasileira.